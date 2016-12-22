В орловских библиотеках сегодня начинается новогодний фестиваль

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В орловских библиотеках сегодня начинается новогодний фестивальОн объединит в себе книжные путешествия, веселые конкурсы и благотворительные акции.
Торжественное открытие назначено на 12 часов. Происходить оно будет в детской библиотеке имени Крылова. Для юных читателей подготовили увлекательное путешествие в сказочный мир. Кроме того, праздник под названием «Вместе с книгой в Новый год», состоится в кризисном центре помощи женщинам и детям, в школах и детских садах. Эта акция проводится для того, чтобы «библиотечный Дед Мороз» смог подарить детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам новые книжки.
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