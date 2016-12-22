Новости версия для печати В орловских библиотеках сегодня начинается новогодний фестиваль Он объединит в себе книжные путешествия, веселые конкурсы и благотворительные акции.



Торжественное открытие назначено на 12 часов. Происходить оно будет в детской библиотеке имени Крылова. Для юных читателей подготовили увлекательное путешествие в сказочный мир. Кроме того, праздник под названием «Вместе с книгой в Новый год», состоится в кризисном центре помощи женщинам и детям, в школах и детских садах. Эта акция проводится для того, чтобы «библиотечный Дед Мороз» смог подарить детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам новые книжки.





Татьяна Напольских

20 декабря 2016 года





На главную страницу





