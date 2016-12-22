Новости версия для печати Орловскому Совету мира и согласия исполнилось 65 лет Кроме того, российскому Фонду мира исполнилось 55 лет.



Орловские миротворцы работают под девизом: «Мир в нашем доме и во всем мире!». Миротворцы успешно реализуют два десятка проектов. Начиная от «Лагеря Мира», куда съезжаются дети не только из России, но также из зарубежных стран; и заканчивая проектами для людей с ограниченными возможностями.



Ежегодно проводятся марши мира, экскурсии к местам боевой славы, творческие конкурсы, экологические проекты. Волонтеры продолжат работу для того, чтобы укреплять мир и согласие.





Татьяна Напольских

20 декабря 2016 года





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