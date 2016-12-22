Новости версия для печати Орел в конце марта станет центром танцевального искусства К нам съедутся поклонники Терпсихоры со всех уголков страны и даже из-за рубежа.



«Весенний дивертисмент» состоится уже в девятый раз. Постановление главы администрации Орла уже подписано. «Весенний дивертисмент» – это международный конкурс солистов классического и народно-сценического танца. Он проводится ради пропаганды и развития русской хореографической школы, для поддержки традиций и выявления талантливых детей. Праздник пройдет с 20 по 22 марта 2017 года.





Татьяна Напольских

20 декабря 2016 года





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