Для орловских лыжников планируют провести Новогоднюю гонку

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Для орловских лыжников планируют провести Новогоднюю гонкуОна состоится, если погода не внесет свои коррективы.
Ведь, как ни странно, но последние несколько лет провести эту гонку перед новым годом не получалось - не было снега.
«Новогоднюю лыжню» всё равно проводили, но уже в январе. В этом году новогодняя гонка назначена на 25 декабря. Ни по возрасту, ни по стилю, которым будет пройдена дистанция, ограничений нет. На выбор – дистанции от одного до десяти километров. Трасса проложена в Медведевском лесу. Регистрация участников начнется прямо на месте – с половины десятого утра. В 11 часов будет дан старт. Сейчас принимаются предварительные заявки.
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