Новости версия для печати Для орловских лыжников планируют провести Новогоднюю гонку Она состоится, если погода не внесет свои коррективы. Ведь, как ни странно, но последние несколько лет провести эту гонку перед новым годом не получалось - не было снега.



«Новогоднюю лыжню» всё равно проводили, но уже в январе. В этом году новогодняя гонка назначена на 25 декабря. Ни по возрасту, ни по стилю, которым будет пройдена дистанция, ограничений нет. На выбор – дистанции от одного до десяти километров. Трасса проложена в Медведевском лесу. Регистрация участников начнется прямо на месте – с половины десятого утра. В 11 часов будет дан старт. Сейчас принимаются предварительные заявки.





Татьяна Напольских

20 декабря 2016 года





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