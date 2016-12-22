Новости версия для печати Сотрудники орловского МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники Фейерверки, хлопушки, бенгальские огни - это яркое и громкое украшение праздника должно продаваться только в официальных местах торговли, при соблюдении всех правил безопасности и наличии всех сопровождающих документов.



Покупателем пиротехнических изделий может выступить человек старше 16 лет. А в некоторых магазинах пиротехнику вообще продают только совершеннолетним.



Задать вопросы по использованию пиротехники или пожаловаться на незаконную торговлю можно по специальному номеру «Горячей линии» ГУ МЧС России по Орловской области по фактам использования пиротехники: 8 (4862) 76-29-05.





Татьяна Напольских

20 декабря 2016 года





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