Новости версия для печати Четвертьвековой юбилей со дня открытия музея Ивана Бунина отметили в Орле С момента создания он пережил ещё и второе рождение. Шесть лет назад и тоже 10 декабря – в день, когда Ивану Алексеевичу шведский король Густав V вручил Нобелевскую премию по литературе – он открылся после длительного ремонта во всех экспозиционных залах, куда вошли ранее не выставлявшиеся фондовые материалы.



Как отметила директор орловского Государственного объединённого литературного музея Ивана Тургенева Вера Ефремова, «хочется гордиться тем, что Орловщина имеет такой славный культурный потенциал, такое славное культурное наследие, связанное с именем И.А.Бунина». Сотрудники музея во главе с Инной Костомаровой делают все, чтобы имя Бунина звучало не только в Орле, но в России, и в мире.



Ещё в 1957 году впервые в нашей стране бунинский зал с мемориальными вещами из парижского кабинета был открыт в музее писателей-орловцев. На сегодняшний день коллекция писателя насчитывает более шести тысяч подлинных материалов. В день 25-летия открытия музея Ивана Бунина сотрудников поздравили артисты всех орловских театров, писатели, музыканты, композиторы и художники.





Евгения Костомарова

20 декабря 2016 года





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