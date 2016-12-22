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Отдел Росгвардии по Орловской области провел брифинг для журналистов

Этому подразделению всего несколько месяцев, а его сотрудникам уже есть, чем гордиться, отметили на брифинге.

В новое ведомство на Орловщине вошли несколько бывших структур МВД: подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, а также СОБР и ОМОН. И хотя новая силовая структура еще находится в стадии формирования, оперативные результаты уже есть.
Виталий Шевкунов, руководитель отдела Росгвардии по Орловской области: «Раскрыто 97 преступлений, в том числе шесть тяжких и 35 особо тяжких, десять грабежей, 65 преступлений в общественных местах. В текущем году сотрудниками специальных подразделений СОБР и ОМОН проведено более 180 специальных операций, направленных на поддержание правопорядка, защиту прав и свободу граждан».
В орловский отдел Росгвардии из регионального УМВД перешло около тысячи сотрудников. Перевод проходил на добровольной основе и без каких-либо дополнительных аттестаций. Уже утверждены планы взаимодействия Росгвардии с правоохранительными структурами области. Впрочем, и обмундирование МВД и полицейские звания у гвардейцев пока сохранились.


Иван Суверин
20 декабря 2016 года



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