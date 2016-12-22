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Орловский областной театр кукол порадовал своих маленьких зрителей большой премьерой

Новый спектакль называется «Катькин день». Кукол к этой постановке выполнила знаменитый художник Любовь Жмакина, но на сцене в этот раз вместе с ними появились и настоящие актеры.

Катька - очень непослушный, неаккуратный и безалаберный котенок. Из-за этого она попадает в самые нелепые ситуации. Один день сплошных приключений придумали и осуществили в областном театре кукол.
Светлана Комарова, актриса областного театра кукол: «Такой героини у меня еще не было, и поэтому мы с ней притирались, было непривычно, но, надеюсь, что я режиссерские задачи выполнила и моя Катька была понятна».
Маленькие зрители, как всегда, очень внимательно следят за ходом событий. Спектакль получился яркий и музыкальный. Все песенки в исполнении котенка Катьки очень веселые, забавные. В этот раз и куклы, и молодые актеры поют вместе
Алексей Фомин, актер областного театра кукол: «Я молодой актер, начинающий, в театре всего год, для меня это был дебют с живым планом. Во время репетиций казалось, лучше бы я куклу взял, потому что неуверенно себя чувствовал, но репетиции и работа помогли».
Областной театр кукол подготовил и новогоднюю программу, которая будет идти несколько дней подряд. Малышей ждет веселая интермедия под елкой, и, конечно, новогодний спектакль.


Эва Стасюлевич
20 декабря 2016 года



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