Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Безопасность самых главных пассажиров. Госавтоинспекция проверяет, как перевозят детей.



- Уже есть результаты. Росгвардия по Орловской области рассказала о первых итогах службы.



- «Катькин день» под Новый год. В театре кукол подготовили свой подарок для маленьких орловцев.



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Вести. Орёл

20 декабря 2016 года





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