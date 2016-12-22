|
четверг
22.12.2016
19:33:12
|
|
Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Безопасность самых главных пассажиров. Госавтоинспекция проверяет, как перевозят детей.
- Уже есть результаты. Росгвардия по Орловской области рассказала о первых итогах службы.
- «Катькин день» под Новый год. В театре кукол подготовили свой подарок для маленьких орловцев.
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта