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В предновогодний период Госавтоинспекция берет перевозку детей под особый контроль

В свете недавней трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе, где в ДТП погибли юные спортсмены, к любым нарушениям инспекторы будут непримиримы. На Орловщине уже есть первые административные материалы и даже несостоявшиеся поездки.

И до Ханты-Мансийской катастрофы организованные перевозки детей были довольно жестко регламентированы законом. Потому-то многие родители и педагоги вместо организованной стараются обойтись просто массовой перевозкой. Минуя ряд требований системы образования и ГИБДД, взрослые предпочитают частные поездки. Инспекторы говорят: выгода от таких манипуляций бывает сомнительной.
Павел Абакумов, инспектор ОБ ДПС: «На третьем километре автодороги Орел-Тамбов был остановлен автобус, осуществляющий перевозку группы детей в количестве 20 человек в рамках проведения новогодних мероприятий. При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствовал государственный технический осмотр на данное транспортное средство, четверо детей, не достигшие возраста 12 лет, перевозились без использования специальных удерживающих устройств».
Как оказалось, дети следовали из Ливен в Карачев. Как пояснил водитель, поездку организовала турфирма.

Отсутствие едва ли не самого важного документа водитель простодушно объясняет забывчивостью.

Инспекторы с сожалением говорят: ребятишки, которые лишились интересной экскурсии и провели понапрасну несколько часов в дороге, стали заложниками излишней предприимчивости взрослых.


Иван Суверин
20 декабря 2016 года



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