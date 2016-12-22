В предновогодний период Госавтоинспекция берет перевозку детей под особый контроль

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В предновогодний период Госавтоинспекция берет перевозку детей под особый контрольВ свете недавней трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе, где в ДТП погибли юные спортсмены, к любым нарушениям инспекторы будут непримиримы. На Орловщине уже есть первые административные материалы и даже несостоявшиеся поездки.
И до Ханты-Мансийской катастрофы организованные перевозки детей были довольно жестко регламентированы законом. Потому-то многие родители и педагоги вместо организованной стараются обойтись просто массовой перевозкой. Минуя ряд требований системы образования и ГИБДД, взрослые предпочитают частные поездки. Инспекторы говорят: выгода от таких манипуляций бывает сомнительной.
Как оказалось, дети следовали из Ливен в Карачев. Как пояснил водитель, поездку организовала турфирма.
Павел Абакумов, инспектор ОБ ДПС: «На третьем километре автодороги Орел-Тамбов был остановлен автобус, осуществляющий перевозку группы детей в количестве 20 человек в рамках проведения новогодних мероприятий. При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствовал государственный технический осмотр на данное транспортное средство, четверо детей, не достигшие возраста 12 лет, перевозились без использования специальных удерживающих устройств».
Отсутствие едва ли не самого важного документа водитель простодушно объясняет забывчивостью.
Инспекторы с сожалением говорят: ребятишки, которые лишились интересной экскурсии и провели понапрасну несколько часов в дороге, стали заложниками излишней предприимчивости взрослых.
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