Новости версия для печати В предновогодний период Госавтоинспекция берет перевозку детей под особый контроль В свете недавней трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе, где в ДТП погибли юные спортсмены, к любым нарушениям инспекторы будут непримиримы. На Орловщине уже есть первые административные материалы и даже несостоявшиеся поездки.



И до Ханты-Мансийской катастрофы организованные перевозки детей были довольно жестко регламентированы законом. Потому-то многие родители и педагоги вместо организованной стараются обойтись просто массовой перевозкой. Минуя ряд требований системы образования и ГИБДД, взрослые предпочитают частные поездки. Инспекторы говорят: выгода от таких манипуляций бывает сомнительной.

Павел Абакумов, инспектор ОБ ДПС: «На третьем километре автодороги Орел-Тамбов был остановлен автобус, осуществляющий перевозку группы детей в количестве 20 человек в рамках проведения новогодних мероприятий. При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствовал государственный технический осмотр на данное транспортное средство, четверо детей, не достигшие возраста 12 лет, перевозились без использования специальных удерживающих устройств». Как оказалось, дети следовали из Ливен в Карачев. Как пояснил водитель, поездку организовала турфирма.



Отсутствие едва ли не самого важного документа водитель простодушно объясняет забывчивостью.



Инспекторы с сожалением говорят: ребятишки, которые лишились интересной экскурсии и провели понапрасну несколько часов в дороге, стали заложниками излишней предприимчивости взрослых.





Иван Суверин

20 декабря 2016 года





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