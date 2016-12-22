Новости версия для печати В 2016 году в управление Росреестра по Орловской области поступило более 600 обращений граждан Эти данные были приведены на ежегодной итоговой коллегии в управлении ведомства.



Наибольший интерес вызвали вопросы соблюдения земельного законодательства и госрегистрации прав собственности. Таких обращений было почти 400.

Елена Калсымова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «12 декабря в управлении состоялся очередной Общероссийский день приема граждан. В течение его проведения жители Орловской области могли обратиться без предварительной записи, посредством удаленного доступа – электронной почты, по видео- или аудиосвязи – с вопросами, решение которых входит в компетенцию Росреестра». Такой интерес вполне обоснован. В этом году Росреестр провел уже более двух тысяч проверок соблюдения земельного законодательства, без малого 800 из них закончились составлением актов о нарушениях. Сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей. Только в течение Общероссийского дня приема граждан было зарегистрировано свыше 30 обращений. Большинство из них касались оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.





Оксана Гранн

20 декабря 2016 года





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