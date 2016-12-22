Новости версия для печати Орловские полицейские задержали граждан, незаконно хранивших при себе наркотические средства В Орловской области проходит оперативно-профилактическая операция «Наркоман».



Одним из нарушителей оказался 40-летний ранее судимый местный житель. У него был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что это синтетический наркотик, так называемые «соли», массой 0,45 грамма. Другой нарушитель - 34-летний орловец. У него полицейские тоже обнаружили «соли» массой 0,41 грамма.





Ольга Борисова

20 декабря 2016 года





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