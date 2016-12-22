Новости версия для печати В деревне Парахино Ливенского района на чердаке в хозяйственной постройке был обнаружен пакет с наркосодержащим растением Экспертиза показала, что это – марихуана массой 35,37 грамма.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в данном преступлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Ольга Борисова

20 декабря 2016 года





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