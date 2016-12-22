На 50 единиц овчинно-шубных изделий наложен арест территориальным управлением Роспотребнадзора

|
|
На 50 единиц овчинно-шубных изделий наложен арест территориальным управлением РоспотребнадзораПричиной санкций стала продажа предметов одежды из натурального меха без маркировки контрольными идентификационными знаками.
Всего ведомством проведено 8 аналогичных надзорных мероприятий. На виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы для рассмотрения в суд. Управление Роспотребнадзора напоминает: продажа, хранение, производство, перевозка предметов одежды из натурального меха, подлежащих маркировке контрольными идентификационными знаками и не имеющих его, запрещена.
На главную страницу