Новости версия для печати На 50 единиц овчинно-шубных изделий наложен арест территориальным управлением Роспотребнадзора Причиной санкций стала продажа предметов одежды из натурального меха без маркировки контрольными идентификационными знаками.



Всего ведомством проведено 8 аналогичных надзорных мероприятий. На виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы для рассмотрения в суд. Управление Роспотребнадзора напоминает: продажа, хранение, производство, перевозка предметов одежды из натурального меха, подлежащих маркировке контрольными идентификационными знаками и не имеющих его, запрещена.





Ольга Борисова

20 декабря 2016 года





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