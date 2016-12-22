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Пресс-служба Главного Управления МЧС по Орловской области привезла в Орёл «Бронзового витязя»Наши коллеги стали лауреатом первого общероссийского внутриведомственного конкурса «Искусство на службе спасения». Торжественная церемония награждения прошла накануне в Москве в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Награду – «Бронзового витязя» - пресс-служба МЧС по Орловской области получила за видеосюжет «Огненная судьба братьев Красниковых». В нём рассказывается о трёх братьях, которые более 20 лет каждый отдали службе в пожарной охране Орловщины. Сюжет был подготовлен начальником пресс-службы Главного Управления МЧС России по Орловской области Наталией Акуловой и главным-специалистом Антоном Ухиным.
Кстати, уже с середины февраля следующего года начнётся приём заявок для участия во втором конкурсе «Искусство на службе спасения».
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