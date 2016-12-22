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Сегодня утром в Советском районе из-за пожара возникла угроза 10-летнему ребенку

В момент возгорания девочка находилась дома одна. К счастью, она смогла покинуть горящую квартиру самостоятельно.

Расчеты первой пожарно-спасательной части прибыли на улицу Приборостроительную как раз вовремя, чтобы не допустить огонь из кухни в жилые помещения.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области:«В ходе ликвидации пожара погибших и пострадавших нет. На момент пожара в квартире находилась десятилетняя девочка. Она пояснила, что была дома одна, смотрела телевизор, в этот момент в квартире погасло электричество, она сразу вышла в кухню и увидела загорание».
На этот раз пострадавшие были только среди домашних животных: пожарные вынесли из горящей квартиры двух котов. Ребенку, по словам родителей, медпомощь не понадобится.

Очаг возгорания пожарные обнаружили в районе плиты. Это агрегат комбинированного типа: газовые конфорки, электрический гриль. Причину пожара огнеборцам уже удалось выяснить – произошло повреждение газового шланга.

Впрочем, как минимум один такой пожар в Орле уже был, и, как ни странно, тоже на Приборостроительной. В начале апреля в одной из квартир дома 15 плита вспыхнула прямо на глазах у хозяйки. Женщину пришлось госпитализировать.

Пожарные настоятельно советуют жильцам монтировать электрифицированные плиты иначе – при помощи силиконовых шлангов.


Иван Суверин
20 декабря 2016 года



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