Сегодня утром в Советском районе из-за пожара возникла угроза 10-летнему ребенку

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Сегодня утром в Советском районе из-за пожара возникла угроза 10-летнему ребенкуВ момент возгорания девочка находилась дома одна. К счастью, она смогла покинуть горящую квартиру самостоятельно.
Расчеты первой пожарно-спасательной части прибыли на улицу Приборостроительную как раз вовремя, чтобы не допустить огонь из кухни в жилые помещения.
На этот раз пострадавшие были только среди домашних животных: пожарные вынесли из горящей квартиры двух котов. Ребенку, по словам родителей, медпомощь не понадобится.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области:«В ходе ликвидации пожара погибших и пострадавших нет. На момент пожара в квартире находилась десятилетняя девочка. Она пояснила, что была дома одна, смотрела телевизор, в этот момент в квартире погасло электричество, она сразу вышла в кухню и увидела загорание».
Очаг возгорания пожарные обнаружили в районе плиты. Это агрегат комбинированного типа: газовые конфорки, электрический гриль. Причину пожара огнеборцам уже удалось выяснить – произошло повреждение газового шланга.
Впрочем, как минимум один такой пожар в Орле уже был, и, как ни странно, тоже на Приборостроительной. В начале апреля в одной из квартир дома 15 плита вспыхнула прямо на глазах у хозяйки. Женщину пришлось госпитализировать.
Пожарные настоятельно советуют жильцам монтировать электрифицированные плиты иначе – при помощи силиконовых шлангов.
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