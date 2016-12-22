Новости версия для печати Елена Казакова возглавила городское управление культуры На еженедельном совещании в мэрии ее представили коллективу.



Елена Ивановна Казакова много лет работает в культурной сфере региона. Последние 10 лет она руководила орловской детской хоровой школой.



Елена Казакова сменила Татьяну Исаеву, которая, в свою очередь, заняла должность директора орловского колледжа искусств и культуры.





Надежда Невматулина

20 декабря 2016 года





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