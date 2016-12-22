Елена Казакова возглавила городское управление культуры

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четверг
22.12.2016
19:45:23
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Елена Казакова возглавила городское управление культурыНа еженедельном совещании в мэрии ее представили коллективу.
Елена Ивановна Казакова много лет работает в культурной сфере региона. Последние 10 лет она руководила орловской детской хоровой школой.
Елена Казакова сменила Татьяну Исаеву, которая, в свою очередь, заняла должность директора орловского колледжа искусств и культуры.
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