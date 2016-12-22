Новости версия для печати В Орле с начала декабря 68 орловцев стали жертвами нерадивости коммунальных служб Из-за гололеда и не убранных дворов 10 человек госпитализированы.



Переломы, вывихи, растяжения – с наступлением холодов с этим ежедневно имеют дело врачи травматологического пункта. А каждый пятый орловец сталкивается с несвоевременной уборкой снега и наледи с улиц и дворов.



Уборка улиц областного центра обсуждалась сегодня и на совещании в мэрии. Глава города Андрей Усиков поручил усилить контроль за управляющими компаниями, отвечающими за очистку дворов от снега и наледи. Особое внимание необходимо обратить на остановки общественного транспорта и спуски с мостов.





Надежда Невматулина

20 декабря 2016 года





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