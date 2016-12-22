В Орле проверили газовое оборудование

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четверг
22.12.2016
19:38:44
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В Орле проверили газовое оборудованиеКомиссия обследовала 1737 многоквартирных домов.
Первыми в списке – места проживания орловцев, относящихся к категории риска – общежития, малосемейные дома. В итоге – 190 нарушений выявлено. Половина уже устранена. Напомним, из-за неисправного газового оборудования и пренебрежения мерами безопасности с начала этого года в регионе произошло 11 пожаров, 3 человека погибли, еще 4 – получили травмы.
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