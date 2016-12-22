Новости версия для печати В ближайшее время в Орловской области будут проведены проверки различных учреждений торговли Причем не только тех, которые открыто торгуют алкоголем.



Главное – избежать в Орле повторения трагедии в Иркутске. Об этом сегодня говорили на совещании с первым заместителем губернатора региона.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Речь идет о работе, в том числе, и хозяйственных магазинов, аптечной сети, куда в качестве различных растирок попадает метанол. Лучше исключить сегодня по максимуму эти суррогатные напитки с тем, чтобы потом не думать о лечении отравлений». Но при этом бдительность должны проявить и сами орловцы. Прежде всего, необходимо внимательно читать состав покупаемой продукции. Метанол, который стал причиной гибели людей в Иркутске, опасен даже в виде газа. О вреде этого вещества будут проинформированы главы районов области. Их задача – донести эту информацию до населения.





Ольга Селиверстова

20 декабря 2016 года





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