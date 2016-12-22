Новости версия для печати Бывшего высокопоставленного полицейского из Белгорода будут судить по обвинению в преступлении против «Орелсоцбанка» Сергей Бутяйкин возглавлял в Белгородском региональном УМВД управление экономической безопасности и противодействия коррупции.



Его будут судить за экономические и коррупционные преступления. По версии следствия, Бутяйкин был не чужд коммерческой деятельности, под его патронажем на Белгородчине возникли торговый дом и логистический центр. Но незаконной коммерческой деятельностью Бутяйкин не ограничился. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Сергей Бутяйкин, используя свое должностное положение, с целью их финансирования, под угрозой проверки правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности отделений ОАО «Орелсоцбанка» на территории Белгородской области, вымогал у его акционера Алексея Фомченкова взятку. В свою очередь, Фомченков был вынужден организовать выдачу кредитов в ОАО «Орелсоцбанк» на своих доверенных лиц на общую сумму более 80 миллионов рублей, которые в дальнейшем с августа по ноябрь 2011 года поэтапно через фирмы-однодневки были переведены на расчетные счета подконтрольных Бутяйкину ООО «ТД «Океан» и ООО «ЛЦ «МЕГА-ХОЛОД». Возвращать банку полученные средства обвиняемый не планировал». Следствие по уголовному делу завершено. Судить Сергея Бутяйкина будут в Белгородской области.





Иван Суверин

20 декабря 2016 года





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