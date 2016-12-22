Новости версия для печати Орловские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по спортивным танцам Пара Марии Ширявской и Андрея Степанова завоевала две медали на Кубке «Стань звездой».



Соревнования прошли в Москве под эгидой клуба «Максимум». По результатам турнира в активе наших танцоров две бронзовые награды, сообщает Орелспорт.





Ольга Борисова

21 декабря 2016 года





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