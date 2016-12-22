Новости версия для печати Сегодня специальная комиссия из мэрии Орла проверит праздничное убранство областного центра Сейчас в городе установлено 116 украшенных лесных красавиц.



10 елей установила администрация. Остальные – дело рук предприятий, организаций и бизнесменов. Световое оформление уже развешано и расставлено.В этом году в Орле не будут проводить традиционный конкурс на праздничное оформление.





Татьяна Напольских

21 декабря 2016 года





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