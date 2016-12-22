Новости версия для печати Арина Максимова завоевала золото на столичном «Открытом ринге» Орловские любительницы бокса добились успеха на турнире в Москве.



По итогам поединков среди 12-летних спортсменок золото завоевала наша Арина Максимова. Еще одну медаль в этом же возрасте, но в другом весе в орловскую копилку положила Яна Токарева. Она стала серебряным призером, сообщает Орелспорт.





Ольга Борисова

21 декабря 2016 года





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