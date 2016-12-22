Имена победителей конкурса «Молодые лица города Орла» назовут сегодня

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Имена победителей конкурса «Молодые лица города Орла» назовут сегодняЦеремония награждения номинантов состоится в концертном зале орловского института культуры.
Конкурс проходит в четвертый раз. Его главная цель – поддержка талантливой, умной, трудолюбивой и целеустремленной молодежи. Всего было подано 43 заявки.
В списке – 10 различных номинаций:
- "Мастер настроения"
- «Сыны Отечества»
- «Ласковый дом»
- «Сила духа»
- «Свет знаний»
- "Служители Гиппократа»
- «Мастер пера»
- «Альма матер»
- «Доброе Сердце»
- «Хранители времени».
Начало торжественной церемонии назначено на 15 часов.
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