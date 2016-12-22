Новости версия для печати Имена победителей конкурса «Молодые лица города Орла» назовут сегодня Церемония награждения номинантов состоится в концертном зале орловского института культуры.



Конкурс проходит в четвертый раз. Его главная цель – поддержка талантливой, умной, трудолюбивой и целеустремленной молодежи. Всего было подано 43 заявки. В списке – 10 различных номинаций: "Мастер настроения"

«Сыны Отечества»

«Ласковый дом»

«Сила духа»

«Свет знаний»

"Служители Гиппократа»

«Мастер пера»

«Альма матер»

«Доброе Сердце»

«Хранители времени». Начало торжественной церемонии назначено на 15 часов.





Татьяна Напольских

21 декабря 2016 года





На главную страницу





