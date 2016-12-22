Новости версия для печати В Орле пройдет традиционный Бал спортсменов Его девиз в этом году: «Вместе к вершинам Олимпа!»



Бал спортсменов состоится сегодня в орловском Городском центре культуры. На сцену выйдут спортсмены, добившиеся наивысших результатов в различных видах спорта.



Начнется Бал в 16 часов.





Татьяна Напольских

21 декабря 2016 года





На главную страницу





