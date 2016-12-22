В Орле пройдет традиционный Бал спортсменов

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четверг
22.12.2016
19:38:10
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В Орле пройдет традиционный Бал спортсменовЕго девиз в этом году: «Вместе к вершинам Олимпа!»
Бал спортсменов состоится сегодня в орловском Городском центре культуры. На сцену выйдут спортсмены, добившиеся наивысших результатов в различных видах спорта.
Начнется Бал в 16 часов.
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