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Коротко о главном

- В новом году – в новый дом. Власти объявили планы на переселение из аварийных домов в 2017 году.

- Жертвы гололеда. С начала декабря в травмпункт больницы им. Семашко обратились десятки поскользнувшихся.

- Ёлки в городе. Сегодня официальный старт продаж главных символов Нового года.