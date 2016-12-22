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четверг
22.12.2016
19:39:27
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В новом году – в новый дом. Власти объявили планы на переселение из аварийных домов в 2017 году.
- Жертвы гололеда. С начала декабря в травмпункт больницы им. Семашко обратились десятки поскользнувшихся.
- Ёлки в городе. Сегодня официальный старт продаж главных символов Нового года.
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