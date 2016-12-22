В Орле при пожаре погиб человек

|
|
В Орле при пожаре погиб человекПожар произошел минувшим вечером в Заводском районе областного центра. В огне погиб хозяин квартиры в доме № 165 по улице Комсомольской. Органам дознания уже удалось предварительно определить причину рокового пожара.
Прибывшим к месту ЧП медикам скорой помощи, не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
Криминальную версию причин пожара огнеборцы исключили сразу, поскольку входная дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ, пожарным пришлось проникать в квартиру через окно по лестнице.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений из окон третьего этажа наблюдалось сильное задымление. К сожалению, в ходе разведки в квартире был обнаружен погибший мужчина 1966 года рождения. Причиной пожара предположительно явилась неосторожность при курении и нетрезвое состояние».
По мнению пожарных, потерпевший погиб еще в начальной фазе пожара. Роковая ошибка хозяина квартиры, считают огнеборцы, - то, что он не покинул очаг пожара сразу. По мнению спасателей, в последние минуты жизни мужчина, очевидно, пытался избавиться от горящего матраса, а возможно, рассчитывал залить его водой. Упустив драгоценные секунды, он упал и больше не поднялся. А пожар продолжил распространяться по квартире. Горькую участь хозяина разделил его четвероногий друг, которому все пути к спасению оказались отрезаны.
На место прибыла следственная группа и эксперты. Им предстоит проверить первоначальную версию случившегося.
На главную страницу