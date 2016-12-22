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В Орле при пожаре погиб человек

Пожар произошел минувшим вечером в Заводском районе областного центра. В огне погиб хозяин квартиры в доме № 165 по улице Комсомольской. Органам дознания уже удалось предварительно определить причину рокового пожара.

Прибывшим к месту ЧП медикам скорой помощи, не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений из окон третьего этажа наблюдалось сильное задымление. К сожалению, в ходе разведки в квартире был обнаружен погибший мужчина 1966 года рождения. Причиной пожара предположительно явилась неосторожность при курении и нетрезвое состояние».
Криминальную версию причин пожара огнеборцы исключили сразу, поскольку входная дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ, пожарным пришлось проникать в квартиру через окно по лестнице.

По мнению пожарных, потерпевший погиб еще в начальной фазе пожара. Роковая ошибка хозяина квартиры, считают огнеборцы, - то, что он не покинул очаг пожара сразу. По мнению спасателей, в последние минуты жизни мужчина, очевидно, пытался избавиться от горящего матраса, а возможно, рассчитывал залить его водой. Упустив драгоценные секунды, он упал и больше не поднялся. А пожар продолжил распространяться по квартире. Горькую участь хозяина разделил его четвероногий друг, которому все пути к спасению оказались отрезаны.

На место прибыла следственная группа и эксперты. Им предстоит проверить первоначальную версию случившегося.


Иван Суверин
21 декабря 2016 года



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