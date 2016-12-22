Новости версия для печати «Все знает Шапочка» Книгу с таким названием орловское издательство «Орлик» презентовало в библиотеке им. Бунина.



Валерий Васильевич Шапочка - известный краевед, журналист и писатель. В книге собраны любопытные факты о городе и людях – писателях, военных, артистах разных времен. Она полна забавных и грустных историй. Оторваться от книги сложно, говорят те, кто ее уже прочитал. Написано легко, с большим юмором и ноткой легкой грусти о том, что уже никогда не вернется. Александр Воробьев с огромным удовольствием взялся за ее издание

Александр Воробьев, издатель: «Я всегда был сторонник краеведения занимательного, чтобы людям было интересно. И поэтому книга «Все знает Шапочка» немножко юмористическая, мы определили ее жанр как краеведческий экспромт, то есть, написана она на одном дыхании». Доволен и главный герой, подзаголовок «краеведческий экспромт» пришелся ему по душе.

Валерий Шапочка, краевед: «Краеведческий экспромт должен не заканчиваться, а продолжаться». Главный рассказчик и сам колоритен и уникален, невольно проникаешься его азартом и настроением, читая про старые дома, легендарные пивные заведения, невероятно забавные и грустные истории из жизни нашего города. И как всегда за малым, скрывается большое.

Александр Воробьев, издатель: «Книга поднимает серьезные наши проблемы, проблемы нашего города и ностальгическое воспоминание прошлого. Когда мы пишем в аннотации «интересна широкому кругу читателей», то это как раз тот случай, когда эта книга будет любопытна всем – и людям старшего поколения, и молодежи, которой будет интересно увидеть то, чем жили их отцы и деды». На презентации книги выступили краеведы, писатели, которые в свою очередь вспомнили интересные истории, связанные с Валерием Шапочкой и истории своего знакомства с ним. У издания небольшой тираж, и, скорее всего, книга практически сразу станет раритетной.





Эва Стасюлевич

21 декабря 2016 года





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