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четверг
22.12.2016
19:42:03
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Курение убивает. В Орле на ул. Комсомольской в пожаре погиб мужчина.
- Взгляд на мир глазами художника. В орловском институте культуры открылась экспозиция работ Василия Карева.
- Нескучное краеведение. В Орле презентовали книгу «Все знает Шапочка».
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