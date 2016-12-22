Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Курение убивает. В Орле на ул. Комсомольской в пожаре погиб мужчина.



- Взгляд на мир глазами художника. В орловском институте культуры открылась экспозиция работ Василия Карева.



- Нескучное краеведение. В Орле презентовали книгу «Все знает Шапочка».



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Вести. Орёл

21 декабря 2016 года





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