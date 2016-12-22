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«От идеи к воплощению»

Персональная выставка художника-монументалиста Василия Карева под таким названием открылась в орловском институте культуры.

На выставке представлены несколько десятков картин - от живописи до графики. Представлены и цветные фотографии витражей и мозаик, который Василий Иванович оформил во многих городах России. Тюменская область, Москва, Воронеж, Благовещенск – лишь небольшой послужной список Карева. Свои работы в основном он пишет с натуры, но нередко работает по памяти и по ощущениям. Часто на пленэры выезжает со студентами. Много лет Карев преподает в орловском художественном училище и на кафедре живописи ОГУ.

Экскурс в свой художественный мир для студентов провел сам автор выставки. Карев – человек с активной позицией. На его полотнах – отражение политических и культурных событий мира: «Убитая птица», «11 сентября. США», «Инаугурация».


Надежда Невматулина
21 декабря 2016 года



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