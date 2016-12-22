Правоохранительные органы периодически обнаруживают в Орле суррогатный и контрафактный алкоголь

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четверг
22.12.2016
19:40:28
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Правоохранительные органы периодически обнаруживают в Орле суррогатный и контрафактный алкогольКак из-за праздничного стола не попасть на больничную койку?
Иркутская трагедия, в результате которой уже погибло 54 человека, привлекла особое внимание к проблеме суррогатного и контрафактного алкоголя. Суррогатные спирты – прямая дорога на тот свет для тех, кто пьет все что горит. Настойку боярышника респектабельным алкоголем не назовешь. Впрочем, и эту продукцию в Орле намерены взять под контроль.
Но согласно статистике, все чаще с алкогольными отравлениями в больницы попадают люди благополучные и вполне состоятельные. Те, кто, сам того не зная, к застолью приобрел контрафакт. Самым опасным ингредиентом «левого» алкоголя может быть метанол.
Весь выявленный контрафакт в Орле поступает в экспертно-криминалистический центр УМВД. Способов отличить благородный напиток от жалкой подделки эксперты знают множество. Ими поделился начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области Михаил Кожухов:
- Если у бутылки есть пластиковый дозатор, то он должен крепиться очень крепко, и ни в коем случае не должен проворачиваться.
- Зная особенности поддельных «акцизок», тоже легко изобличить контрафакт. Стоит обратить внимание на голограммы и знаки серийной нумерации – у настоящих акцизных марок цифры матовые.
- Дорогой алкоголь в обычной таре – верный признак подделки: дорогой марочный алкоголь не может быть в бутылке общего назначения.
- Поддельную водку из «бюджетной» линейки легко отличить по мятой пробке.
Тому, кто проглядел внешние признаки контрафакта при покупке, не отличил его на вкус и цвет при первой пробе, остается анализировать симптомы.
Масштаб проблемы трудно недооценить. С начала года по стране – около сорока тысяч отравлений алкоголем. Примерно четверть – с летальным исходом.
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