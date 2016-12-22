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Правоохранительные органы периодически обнаруживают в Орле суррогатный и контрафактный алкоголь

Как из-за праздничного стола не попасть на больничную койку?

Иркутская трагедия, в результате которой уже погибло 54 человека, привлекла особое внимание к проблеме суррогатного и контрафактного алкоголя. Суррогатные спирты – прямая дорога на тот свет для тех, кто пьет все что горит. Настойку боярышника респектабельным алкоголем не назовешь. Впрочем, и эту продукцию в Орле намерены взять под контроль.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора, председателя правительства области: «Лучше исключить по максимуму суррогатные напитки с тем, чтобы потом не думать о лечении отравлений».
Но согласно статистике, все чаще с алкогольными отравлениями в больницы попадают люди благополучные и вполне состоятельные. Те, кто, сам того не зная, к застолью приобрел контрафакт. Самым опасным ингредиентом «левого» алкоголя может быть метанол.
Сергей Гуров, начальник медико-санитарной части УМВД РФ по Орловской области: «Печень разлагает его на формальдегид и на муравьиную кислоту, что очень сильно бьет по зрительным нервам, по центральной нервной системе. От 50 до 100 миллилитров метанола (спирта метилового) приводят уже к летальному исходу».
Весь выявленный контрафакт в Орле поступает в экспертно-криминалистический центр УМВД. Способов отличить благородный напиток от жалкой подделки эксперты знают множество. Ими поделился начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области Михаил Кожухов:

- Если у бутылки есть пластиковый дозатор, то он должен крепиться очень крепко, и ни в коем случае не должен проворачиваться.
- Зная особенности поддельных «акцизок», тоже легко изобличить контрафакт. Стоит обратить внимание на голограммы и знаки серийной нумерации – у настоящих акцизных марок цифры матовые.
- Дорогой алкоголь в обычной таре – верный признак подделки: дорогой марочный алкоголь не может быть в бутылке общего назначения.
- Поддельную водку из «бюджетной» линейки легко отличить по мятой пробке.

Тому, кто проглядел внешние признаки контрафакта при покупке, не отличил его на вкус и цвет при первой пробе, остается анализировать симптомы.
Сергей Гуров, начальник медико-санитарной части УМВД РФ по Орловской области: «Сначала возбуждение, потом сонливость, приводящая к коме. Возможен повышенный мышечный тонус, судороги. Зрительно – один из характерных симптомов – появление мушек перед глазами, двоение, угнетение, вплоть до потери зрения».
Масштаб проблемы трудно недооценить. С начала года по стране – около сорока тысяч отравлений алкоголем. Примерно четверть – с летальным исходом.


Иван Суверин
21 декабря 2016 года



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