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В Орле, возможно, появится гериатрический центр

Его специалисты помогут сохранить бодрость и улучшить качество жизни тем, кому за 60.

Идею его создания и вопросы обеспечения помощи пожилым людям сегодня обсуждали на заседании региональной Общественной палаты. Подобные центры создаются по всей стране. Специалисты отмечают, что заболеваемость людей «золотого возраста» в несколько раз выше, чем у трудоспособного населения. Пожилым нужен не только почет, но и хорошее медобслуживание. И помощь во всех социальных сферах.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Данной категории лиц требуется отдельный подход, основанный на знаниях их проблем. Прежде всего, задача Минздравом ставится такая, чтобы мы не лечили болезни, а помогали им справиться с непосредственными проблемами». 
Гериатрический центр – это учреждение медико-социального профиля, предназначенное для оказания стационарной и консультативно-диагностической медицинской помощи людям пожилого возраста. Там работают психологи, терапевты, неврологи и врачи-гериартры. Последних пока в нашей области нет. В правительстве области обещали этот вопрос проработать.


Надежда Невматулина
21 декабря 2016 года



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