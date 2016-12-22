Новости версия для печати В Орле, возможно, появится гериатрический центр Его специалисты помогут сохранить бодрость и улучшить качество жизни тем, кому за 60.



Идею его создания и вопросы обеспечения помощи пожилым людям сегодня обсуждали на заседании региональной Общественной палаты. Подобные центры создаются по всей стране. Специалисты отмечают, что заболеваемость людей «золотого возраста» в несколько раз выше, чем у трудоспособного населения. Пожилым нужен не только почет, но и хорошее медобслуживание. И помощь во всех социальных сферах.

Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Данной категории лиц требуется отдельный подход, основанный на знаниях их проблем. Прежде всего, задача Минздравом ставится такая, чтобы мы не лечили болезни, а помогали им справиться с непосредственными проблемами». Гериатрический центр – это учреждение медико-социального профиля, предназначенное для оказания стационарной и консультативно-диагностической медицинской помощи людям пожилого возраста. Там работают психологи, терапевты, неврологи и врачи-гериартры. Последних пока в нашей области нет. В правительстве области обещали этот вопрос проработать.





Надежда Невматулина

21 декабря 2016 года





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