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В Орловской области количество коррупционных преступлений уменьшилось, безопасных дорог стало больше

Итоги года подвели в стенах областной администрации на координационном совещании по правопорядку.

2016 год выдался для блюстителей порядка насыщенным. Юбилей Орла, приезд патриарха, выборы, открытие памятника Ивану Грозному. Губернатор дал высокую оценку работе правоохранительных органов. Беспрецедентным год уходящий стал и для дорожной отрасли. Общий объем выделенных средств – 4,4 млрд рублей. Но работа на этом не остановится.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Нужно добиться снижения аварийности из-за неудовлетворительного состояния дорог. Особенно внимание этой теме нужно уделять в зимний период. Приоритетная задача – приведение всех пешеходных переходов у образовательных учреждений в нормативное состояние. Следует обратить внимание на безопасность при передвижении групп детей в период новогодних каникул. Нельзя допустить трагедии, как это было в Ханты-Мансийском АО». 
Капитально отремонтированы 34 перехода вблизи учебных заведений, столько же привели в соответствие со стандартами. Следить за безопасностью на дорогах помогают и камеры фотовидеофиксации. За 11 месяцев они выявили 243 тысячи нарушений, а общая сумма штрафов - больше 155 млн рублей.

А вот количество коррупционных преступлений уменьшилось. Следственные органы возбудили 113 уголовных дел, в прошлом году их было 121.

Говорили и о строительстве юбилейных объектов. Работы на многих из них пробуксовывали из-за нерадивости подрядчиков, несколько еще не сданы. Этим вопросом сегодня занимается управление экономической безопасности. И работа эта в 2017 году будет продолжена.


Надежда Невматулина
21 декабря 2016 года



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