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В ДТП на трассе Орел-Брянск один человек погиб и один серьезно пострадал

В Урицком районе дорогу не поделили «Лада Гранта» и грузовик «Скания».

Ледяная корка на машинах и на дороге. По словам полицейских, женщина, управлявшая «Ладой», входя в изгиб трассы на 40-м километре, дорожные условия явно не учла. Изрядно поношенная резина-липучка, в которую была «обута» «Гранта», также погоде не соответствовала. Результатом стало ДТП.
Павел Калинин, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Урицкому району«По предварительным данным автомобиль «Лада Гранта» двигался со стороны Брянска в сторону городу Орла. Водитель не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Скания».
Место за водителем на заднем сиденье, которое считают самым безопасным в автомобиле, для пассажира «Гранты» сыграло роковую роль. «Ладу» закрутило волчком, и она врезалась в грузовик задом. Водитель «Скании» тщетно пытался избежать столкновения.

По словам водителя грузовика, в первые минуты после ДТП пассажир «Лады» был еще жив. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира. Женщина, управлявшая «Ладой», была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Венки и обелиски на этом участке дороги красноречивее любых предупредительных знаков. Однако аварии здесь происходят с завидным постоянством. На той же трассе в девяти километрах в сторону Орла – новое ДТП. Водитель «КАМАЗа» также не сумел приспособиться к превратностям дороги. На опасном повороте произошел отрыв прицепа с последующим опрокидыванием. На дороге – до 10 тонн кормовой кукурузы. Впрочем, сам водитель уверен: груз можно собрать.




Иван Суверин
21 декабря 2016 года



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