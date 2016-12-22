Новости версия для печати В ДТП на трассе Орел-Брянск один человек погиб и один серьезно пострадал В Урицком районе дорогу не поделили «Лада Гранта» и грузовик «Скания».



Ледяная корка на машинах и на дороге. По словам полицейских, женщина, управлявшая «Ладой», входя в изгиб трассы на 40-м километре, дорожные условия явно не учла. Изрядно поношенная резина-липучка, в которую была «обута» «Гранта», также погоде не соответствовала. Результатом стало ДТП.

Павел Калинин, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Урицкому району: «По предварительным данным автомобиль «Лада Гранта» двигался со стороны Брянска в сторону городу Орла. Водитель не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Скания». Место за водителем на заднем сиденье, которое считают самым безопасным в автомобиле, для пассажира «Гранты» сыграло роковую роль. «Ладу» закрутило волчком, и она врезалась в грузовик задом. Водитель «Скании» тщетно пытался избежать столкновения.



По словам водителя грузовика, в первые минуты после ДТП пассажир «Лады» был еще жив. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира. Женщина, управлявшая «Ладой», была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.



Венки и обелиски на этом участке дороги красноречивее любых предупредительных знаков. Однако аварии здесь происходят с завидным постоянством. На той же трассе в девяти километрах в сторону Орла – новое ДТП. Водитель «КАМАЗа» также не сумел приспособиться к превратностям дороги. На опасном повороте произошел отрыв прицепа с последующим опрокидыванием. На дороге – до 10 тонн кормовой кукурузы. Впрочем, сам водитель уверен: груз можно собрать.









Иван Суверин

21 декабря 2016 года





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