Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- ДТП на трассе Орел-Брянск унесло жизнь человека. - Как не отравиться за праздничным столом. Правоохранительные органы рассказали об отличительных признаках суррогатного алкоголя. - 10 талантливых и успешных. В Орле прошла церемония награждения победителей конкурса «Молодые лица города».

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Вести. Орёл

21 декабря 2016 года





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