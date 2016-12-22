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четверг
22.12.2016
19:35:52
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- ДТП на трассе Орел-Брянск унесло жизнь человека.
- Как не отравиться за праздничным столом. Правоохранительные органы рассказали об отличительных признаках суррогатного алкоголя.
- 10 талантливых и успешных. В Орле прошла церемония награждения победителей конкурса «Молодые лица города».
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