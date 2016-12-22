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Православная служба помощи «Милосердие» проводит масштабную акцию «Дари радость на Рождество»

«Милосердие» организует сбор подарков для одиноких стариков, детей-инвалидов, многодетных семей, пациентов больниц и бездомных.

В этом году акция пройдет в 12 городах и регионах. В том числе – в Орловской области. До 5 января на специальном сайте dari.miloserdie.ru каждый желающий помочь сможет выбрать подарок для подопечных службы «Милосердие» и других нуждающихся в разных регионах России. 
 
Чтобы подарить рождественскую радость нуждающимся, необязательно иметь много денег: на сайте собраны самые разные варианты подарков — от недорогих календарей и шоколадок до медицинского оборудования.
 
В прошлом году в рамках акции «Дари радость на Рождество» было собрано 30 822 подарка, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
 



Татьяна Курбатова
22 декабря 2016 года



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