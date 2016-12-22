Главный архитектор области сегодня выразит своё отношение к городской рекламе

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четверг
22.12.2016
19:35:41
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Главный архитектор области сегодня выразит своё отношение к городской рекламеВ школе урбанистики Ваагн Вермишян прочитает лекцию на тему: «Реклама в городе».
Возможно, она будет интересна не только убранистам, архитекторам и менеджерам, но и обычным жителям.
Начало в 19 часов.
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