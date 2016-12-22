Новости версия для печати Главный архитектор области сегодня выразит своё отношение к городской рекламе В школе урбанистики Ваагн Вермишян прочитает лекцию на тему: «Реклама в городе».



Возможно, она будет интересна не только убранистам, архитекторам и менеджерам, но и обычным жителям.



Начало в 19 часов.





Татьяна Напольских

22 декабря 2016 года





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