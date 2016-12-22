Новости версия для печати Сотрудник одной из орловских исправительных колоний подозревается в получении взятки Сейчас он находится под домашним арестом.



Расследованием дела занялись в Следственном Комитете. По данным следствия, подозреваемый получил от местной жительницы 20 тысяч рублей за то, чтобы пронести на территорию исправительного учреждения четыре сотовых телефона для осужденных. Сейчас ведется следствие.





Татьяна Напольских

22 декабря 2016 года





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