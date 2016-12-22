Сотрудник одной из орловских исправительных колоний подозревается в получении взятки

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четверг
22.12.2016
19:39:15
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Сотрудник одной из орловских исправительных колоний подозревается в получении взяткиСейчас он находится под домашним арестом.
Расследованием дела занялись в Следственном Комитете. По данным следствия, подозреваемый получил от местной жительницы 20 тысяч рублей за то, чтобы пронести на территорию исправительного учреждения четыре сотовых телефона для осужденных. Сейчас ведется следствие.
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