Новости версия для печати

Сегодня состоится заседание орловского Городского Совета

Первым обсудят бюджетный вопрос. Сразу во втором и третьем чтении депутаты должны утвердить доходы и расходы казны на 2017 год. Кроме того, депутатам предстоит дать согласие на сдачу в аренду одного из зданий ПАТП-1 и помещения «Орелсбыта».

Кроме того, депутаты обсудят «острые проблемы». Это сохранения объектов культурного наследия муниципального значения, и изменение правил землепользования и застройки.