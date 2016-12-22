Новости версия для печати Выход на лед – опасен Перепады температуры приводят к быстрому таянию льда и образованию рыхлого покрова на водоемах.



Это касается и тех, кто любит «срезать» путь по льду, и тех, кто не может жить без зимней рыбалки. В орловском МЧС напоминают - при температуре ноль градусов прочность льда в десять раз слабее, чем при температуре -5°. Безопасным для одинокого «пешехода» является толщина льда не меньше 7 сантиметров, а для «совместной прогулки» - не меньше десяти. Нужно обходить участки, покрытые толстым слоем снега, и проявлять особую осторожность в местах, где быстрое течение и родники, а также там, где на поверхность льда выступают кусты и трава. И самое, главное, выходя на лёд, стоит помнить, что орловские «мелкие воды» уже забрали несколько жизней.





Татьяна Напольских

22 декабря 2016 года





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