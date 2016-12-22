Новости версия для печати Юная орловчанка стала призером международного конкурса детского рисунка, который проводили в МЧС Тема - «Спасение на пожаре». Юные художники на холстах выражали свое отношение к профессии – пожарный.



Пятиклассница орловской школы № 25 Елизавета Белоножко представила работу «Пожарная машина будущего». Эта работа заняла второе место. Всего же было представлено более 500 работ со всей страны. В подарок орловчанка получила этюдник для рисования. Его торжественно вручили сотрудники орловского МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Татьяна Напольских

22 декабря 2016 года





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