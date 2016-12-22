Новости версия для печати Следственный комитет проверит, почему не работает отделение реанимации Кромской ЦРБ Такое решение было принято после сообщений в СМИ.



Напомним, в понедельник в программе "Вести. Орёл" мы рассказали о проверке этого медучреждения активистами ОНФ. Выяснилось, что из-за отсутствия специалистов отделение реанимации не работает, простаивает дорогостоящее оборудование. Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры по возобновлению работы отделения реанимации Кромской ЦРБ, будет дана объективная правовая оценка, сообщает официальный сайт ведомства.





Ольга Селиверстова

22 декабря 2016 года





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