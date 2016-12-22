Новости версия для печати Орел посетил вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин Он встретился с губернатором региона.



Глава региона Вадим Потомский и вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин говорили о возможностях сотрудничества и реализации торгово-промышленных проектов в Орловской области. Также обсуждалась поддержка сфер транспорта и связи региона.





Ольга Селиверстова

22 декабря 2016 года





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