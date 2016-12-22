Орел посетил вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин

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четверг
22.12.2016
19:40:00
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Орел посетил вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий КурочкинОн встретился с губернатором региона.
Глава региона Вадим Потомский и вице-президент торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин говорили о возможностях сотрудничества и реализации торгово-промышленных проектов в Орловской области. Также обсуждалась поддержка сфер транспорта и связи региона.
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