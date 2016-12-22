Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Герои уходящего года. В Орле назвали победителей конкурса «Молодые лица города».



- Операция «Переезд». Инспекторы дежурят на одних из самых опасных участках автомобильных дорог.



- Предупрежден, значит – вооружен. Стражи правопорядка рассказали, как распознать суррогатный алкоголь.



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Вести. Орёл

22 декабря 2016 года





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