Новости версия для печати В Орле назвали победителей конкурса «Молодые лица города» Имена победителей ежегодного конкурса озвучили на торжественной церемонии награждения. Организаторы до последнего сохраняли интригу и не говорили, кто в этом году удостоен этого звания. Во время награждения не обошлось без неожиданностей: кто-то забрал сразу две награды, а кто-то отказался от единственной денежной премии.





Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Это люди, которые, несмотря на свой молодой возраст, уже сделали что-то важное и показали свой талант во всей красе».

Леонид Музалевский, председатель орловского областного совета народных депутатов: «У нас очень много талантливой, прогрессивной, креативной молодежи – они занимаются и патриотическим воспитанием, и талантливы в области науки, культуры и спорта. И мы чествуем лучших из лучших среди молодежи» Среди награжденных - многодетная семья, преподаватель, волонтер, врач. Иван Фисюн – заведующим отделением медцентра им. Круглой – поднимался на сцену дважды. Иван стал победителем в двух номинациях – «Свет знаний» и «Служители Гиппократа».



Победителей в каждой номинации было определить сложно, говорили члены жюри. Но относительно одной было особенно много споров. «Сила духа» - награда для тех, кто, несмотря на сложную жизненную ситуацию, шел вперед и добивался успехов. Олег Судонин, член жюри: «Это самая сложная конкурсная номинация. Номинированы были самые достойные в городе Орле. Номинация очень сложная и конкурсная комиссия много спорила, были дебаты, но, к сожалению, место только одно. И в этом году в этой категории победила Ольга Чувакова». Ольга Чувакова – победительница конкурса «Мисс красота без границ» и активный борец с проблемами безопасности пешеходных переходов для инвалидов-колясочников. 10 номинаций, 10 дипломов, 10 денежных премий и 43 претендента на них. Все они в свои годы (а участникам от 14 до 35 лет) успели достичь высоких результатов в своем деле.Среди награжденных - многодетная семья, преподаватель, волонтер, врач. Иван Фисюн – заведующим отделением медцентра им. Круглой – поднимался на сцену дважды. Иван стал победителем в двух номинациях – «Свет знаний» и «Служители Гиппократа».Победителей в каждой номинации было определить сложно, говорили члены жюри. Но относительно одной было особенно много споров. «Сила духа» - награда для тех, кто, несмотря на сложную жизненную ситуацию, шел вперед и добивался успехов. Ольга Чувакова: «Это значит, что я не зря работаю над собой, и заставляю работать других со мной. И без помощи родителей я бы не справилась ни с чем».







Об Ольге Чуваковой со сцены тоже говорили дважды.



Второй раз ее упомянул победитель другой номинации – «Сыны Отечества» - Иван Павлов, инспектор ДПС и участник командировок в Северокавказский регион.



Иван Павлов:«Для меня служба Отечеству – это священный долг. Я благодарен всем, кто поддержал меня в этом конкурсе. Но в этом зале находится прекрасная девушка Оля, у которой есть сила духа, и которой я хотел бы подарить свою денежную премию». Герои года уходящего названы. Эти награды – дополнительный стимул продолжить идти вперед и развиваться, говорили многие победители. А для кого-то уже они сами станут примером. И в следующем году Орел вновь выберет самых талантливых и молодых.



Познакомиться с победителями конкурса «Молодые лица города - 2016» можно здесь . Об Ольге Чуваковой со сцены тоже говорили дважды.Герои года уходящего названы. Эти награды – дополнительный стимул продолжить идти вперед и развиваться, говорили многие победители. А для кого-то уже они сами станут примером. И в следующем году Орел вновь выберет самых талантливых и молодых.Познакомиться с победителями конкурса «Молодые лица города - 2016» можно





Ольга Селиверстова

22 декабря 2016 года





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