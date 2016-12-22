Новости версия для печати Сегодня на сессии Горсовета в окончательном чтении принят проект бюджета Орла на 2017 и плановый период 2018-19 годов Предложенные администрацией изменения и проект бюджета депутаты приняли практически единогласно.



О том, что изменилось в бюджете после первого чтения, рассказал начальник финансово-экономического управления администрации города Артём Митасов: «Были переработаны расходные статьи городского бюджета и перераспределены на следующие цели: - организация питания школьников, социальная поддержка инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде;



- субсидирование организаций, осуществляющих перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом по социально-значимым маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети;



- содержание улично-дорожной сети города Орла;



- выполнение наказов избирателей депутатам орловского городского совета народных депутатов;



- мероприятия по санитарно-экологической направленности;



а также – на бюджетные инвестиции объекта муниципальной собственности, в том числе – на строительство мостового перехода через реку Ока в городе Орле в створе улицы Покровская, строительство блочной котельной по улице Высоковольтная». Предложенные администрацией изменения и проект бюджета депутаты приняли практически единогласно.





Юлия Сулим

22 декабря 2016 года





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