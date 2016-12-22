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Депутаты Горсовета Орла «заморозили» стоимость аренды муниципальных помещений на 2017 год

Цены останутся на уровне текущего года

Такие меры приняты для того, чтобы не терять арендаторов, которые платят налоги, - пояснили в администрации. Начальник городского управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов на сессии Горсовета сообщил, что за счет роста цен на аренду в этом году бюджет Орла уже потерял немало доходов.
Максим Лобов: «Администрация города Орла вышла с предложением о приостановке действия пункта положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества в части увеличения арендной платы на коэффициент инфляции по году. Связано это с тем, что в 2016 году уже отказались крупные арендаторы. Потери от отказов их по году составят у нас ориентировочно где-то порядка 13 млн. 834 тысяч. Чтобы данная ситуация не повторилась в следующем году, и мы не потеряли очередных арендаторов, предлагаем заморозить данный пункт на 2017 год». 
Уже известно, что потери городского бюджета от подобной «заморозки» цен составят почти 4 млн рублей. Депутаты такое решение поддержали.


Юлия Сулим
22 декабря 2016 года



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