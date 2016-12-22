Новости версия для печати Депутаты Горсовета Орла «заморозили» стоимость аренды муниципальных помещений на 2017 год Цены останутся на уровне текущего года



Такие меры приняты для того, чтобы не терять арендаторов, которые платят налоги, - пояснили в администрации. Начальник городского управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов на сессии Горсовета сообщил, что за счет роста цен на аренду в этом году бюджет Орла уже потерял немало доходов.

Максим Лобов: «Администрация города Орла вышла с предложением о приостановке действия пункта положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества в части увеличения арендной платы на коэффициент инфляции по году. Связано это с тем, что в 2016 году уже отказались крупные арендаторы. Потери от отказов их по году составят у нас ориентировочно где-то порядка 13 млн. 834 тысяч. Чтобы данная ситуация не повторилась в следующем году, и мы не потеряли очередных арендаторов, предлагаем заморозить данный пункт на 2017 год». Уже известно, что потери городского бюджета от подобной «заморозки» цен составят почти 4 млн рублей. Депутаты такое решение поддержали.





Юлия Сулим

22 декабря 2016 года





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