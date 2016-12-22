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На Орловщине стартовала профилактическая операция «Переезд»Экипажи дорожно-патрульной службы приближены к пересечениям автомобильных и железных дорог.
Как напоминают в ГИБДД, ответственность при неправильном проезде железнодорожных переездов предусматривается строгая. В зависимости от ситуации за нарушение на железнодорожном переезде предусмотрены не только штрафы, но и лишение водителей прав.
Впрочем, большинство бывалых водителей согласны с полицейскими: железнодорожный переезд – не то место, где стоит рискнуть.
Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «С начала 2016 года Госавтоинспекцией пресечено 1303 нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов, что свидетельствует о низком уровне дисциплины водителей».
К сведенью тех, кто «не заметил», «спешил» или «не подумал», инспекторы сообщают: в среднем тормозной путь локомотива идущего на полном ходу, составляет 150 метров, это примерно 30 секунд до полной остановки.
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