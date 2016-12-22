Новости версия для печати В региональной службе спасения впервые открыли специальную «горячую линию» по вопросам, связанным с использованием пиротехники В преддверии новогодних праздников все большим спросом у орловчан пользуются пиротехнические изделия. В неумелых руках этот атрибут праздника может оказаться опасным для жизни.



Петарды, хлопушки, римские свечи – неотъемлемый атрибут праздника. И верный способ его испортить, добавляют в МЧС, если пиротехника оказалась в неумелых руках.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Если неправильно использовать пиротехнику. То пожара не избежать. И здесь будет прямо задействовано МЧС, и будут денежные потери. Что касается травм, то может быть значительная травма руки». Беда людей в том, что они не читают инструкций, часто говорят продавцы огненного товара. Обычная ракета на деревянной ножке может стать источником несчастья, если запущена неправильно.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Деревянная ножка является стабилизатором, то есть ракета летит вместе с ней. Если ее заглубить, и она будет находиться в жестком состоянии, то взрыв произойдет у вас в ногах».



Установленный верно пиротехнический заряд не только не нанесет вреда, но и гарантирует обещанное продавцом удовольствие.



Независимо от марки и типа пиротехники, ни одно изделие не может быть продано ребенку.



Для безопасного использования пиротехники и предотвращения ЧП в преддверии праздников в МЧС организовали специальную «горячую линию».

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по орловской области: «В Главном управлении МЧС России по Орловской области открыт телефон горячей линии – 76 25 09, на который в течение рабочего дня можно позвонить дежурному сотруднику и он ответит на все интересующие вас вопросы, касающиеся пиротехнических изделий. Все звонки записываются, регистрируются как обращения. И кроме этого, ведется работа по выявлению несанкционированных мест продажи пиротехники». Хотя пиротехнику покупают для веселья, относиться к ней надо серьезно, говорят в МЧС.





Иван Суверин

22 декабря 2016 года





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